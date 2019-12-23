دراسة تكشف ما تسببه شرب عبوة غازية واحدة لأعضائك الداخلية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول عبوة واحدة من مشروبات الصودا يومياً يرفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية، المسبب الأول للوفاة في العالم.

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واثبتت الدراسة أن هذه المشروبات تساهم في زيادة مقاومة الخلايا لهرمون الأنسولين، وهو ما يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني الذي يصيب ما يزيد عن 400 مليون شخص حول العالم، طبقاً لآخر إحصائيات الفيدرالية الدولية لمرض السكر.

وفسر الباحثون في المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة هذه المخاطر الصحية، مؤكدين أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر بشكل يومي منتظم يزيد من تراكم الدهون حول الأحشاء والأعضاء الداخلية للإنسان مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء بنسبة 30%، وذلك حسبما كشفت نتائج الدراسة التي شملت 1000 شخصاً في المرحلة العمرية المتوسطة، واستمرت لمدة 6 سنوات.