شركة لوجيتك تطلق كاميرا جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة لوجيتك كاميرا الويب 4K Pro Magnetic الجديدة والمخصصة لشاشات أبل Pro Display XDR، التي تم إطلاقها أخيراً.



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وأوضحت الشركة السويسرية أن كاميرا الويب الجديدة تعمل بدقة 4096×2160 بيكسل وبسرعة 30 صورة في الثانية، كما يمكن زيادة معدل التقاط الصور مع تقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD إلى 60 صورة في الثانية، ومع ضبط دقة الوضوح على 720 بيكسل فإنها تعمل بسرعة 90 صورة في الثانية.

وأشارت لوجيتك إلى أن مجال الرؤية يبلغ 82.1 درجة أفقياً و52.2 رأسياً، كما تدعم كاميرا الويب الجديدة، التي يبلغ وزنها 90 جرام، تقنية HDR، وبالتالي فإنها تتمكن من التقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة الخلفية، ويتم تثبيت الكاميرا بواسطة حامل مغناطيسي، والذي يسمح أيضاً باستعمال الوضع المحوري.

وأوضحت شركة لوجيتك أن سعر كاميرا الويب 4K Pro Magnetic الجديدة يبلغ 200 يورو، ويمكن استعمالها على الشاشات الأخرى بخلاف شاشة أبل الجديدة.