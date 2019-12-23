شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض الحرارة فى البحرين والإمارات وهطول أمطار بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأثنين، حالة انخفاض درجات الحرارة، حيث نجد فى البحرين والإمارات بارد نسبيا وهطول أمطار على بعض مناطق بالسعودية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وإليكم التفاصيل..

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار النشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فى حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.









البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ، أن الطقس فى البحرين، اليوم الاثنين، سيكون بارد نسبيا وغائم جزئيا أحيانا.

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الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 22م الصغرى 15م، الرطوبة النسبية العظمى 90% الصغرى 40 %.، شروق الشمس فى الساعة 06:21 صباحا وغروبها فى الساعة 04:51 مساءا.









الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 18 – 28 كم/س تصل إلى 36 كم/س.