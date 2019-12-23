شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق استمر لساعات جراء الأمطار.. إعادة فتح طريق «عقبة الهدا» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتحت إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، طريق عقبة الهدا، وذلك بعد أن أُغلق عدة ساعات بشكل احترازي، بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، والتي تسببت في انهيار الصخور.

يأتي ذلك بعد أن تَفَقّدت الفِرَق الميدانية لإدارة سلامة الطرق امتداد طريق العقبة، وتأكدت بشكل مباشر من سلامته قبل فتحه لمرتاديه.

جدير بالذكر أن منطقة الهدا، شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مساء أمس.