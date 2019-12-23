شركة أوكي تطلق أول سماعة لاسلكية مدمجة في سوار اللياقة البدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أوكي أول سماعة لاسلكية مدمجة في سوار اللياقة البدنية.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة Airpower Wearbuds الجديدة تنقل وتشحن عن طريق سوارها للياقة البدنية الخاص، ويمكن التحكم فيها بتطبيق خاص.

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وأشارت أوكي إلى أن السماعة تدعم وظيفة التحكم الصوتي، بواسطة الذكاء الاصطناعي مع دعم تقنية البلوتوث 5 ، كما أنها مقاومة للماء وفقا لفئة الحماية IPX6.

ويتمتع سوار اللياقة البدنية بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IPX5، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن بيانات حول مقاومته الغبار والأتربة.

ويمكن التحكم في السماعة بعناصر التحكم اللمسية، لضبط الصوت وتغيير الأغاني وتشغيلها أو إيقافها، كما يمكن الوصول إليها عن طريق مساعد الهاتف، وتبلغ فترة تشغيل البطارية 5.5 ساعات، ويوفر سوار اللياقة البدنية المرفق العديد من البيانات المهمة مثل معدل نبضات القلب، واستهلاك السعرات الحرارية، وعدد الخطوات، ومراقبة النوم.

وتطرح الشركة السماعة بخمسة ألوان، هي Shiny Black و Shiny Coral و Shiny Mint و Shiny White.