تعرف على موعد إطلاق متصفح Edge الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلنت مايكروسوفت إطلاق الإصدار الجديد من متصفحها Edge عبر تحديث ويندوز 10 اعتباراً من يوم 15 يناير(كانون الثاني) المقبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن Edge سيأتي بشعار جديد، ويعتمد على نواة غوغل Chromium، مشيرةً إلى أنه سيتوفر لويندوز 10، وويندوز 8، وويندوز 7، وكذلك نظام التشغيل macOS.

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