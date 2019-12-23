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إيطاليا تطور سيارة كهربائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيطاليا تطور سيارة كهربائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

الإثنين 23 ديسمبر 2019

إيطاليا تطور سيارة كهربائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

الخليج 365

كشفت شركة XEV النقاب عن سيارتها الكهربائية Yoyo الصغيرة، والتى تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D فى تصميم بعض الأجزاء.

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  وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الكهربائية Yoyo ثنائية المقاعد يبلغ وزنها 750 كيلوجراما فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائى بقوة 10 حصان بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصانا لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، فى حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كيلومترا فى الساعة.

  وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كيلومتر بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 كيلو وات ساعة، كما تتمتع السيارة الكهربائية Yoyo الصغيرة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية، ومن المقرر طرح السيارة Yoyo الجديدة فى الأسواق بحلول نهاية 2020.

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