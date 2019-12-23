شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سوني تطلق ملحقاً جديداً لذراع التحكم في جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة سوني ملحقاً جديداً لذراع التحكم في جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4.

وأوضحت الشركة اليابانية أن ملحق أزرار الرجوع Back Button Attachment يُوصل بذراع التحكمDualshock 4 عبر منفذ أسفل ذراع التحكم، لإضافة زرين قابلين للتخصيص. Advertisements ويمكن برمجة الزرين الإضافيين بما يصل إلى 16 وظيفة مختلفة، ليتمكن عشاق الألعاب من تنفيذ الأوامر المعقدة بسهولة، ويظهر على شاشة OLED الصغيرة الموجودة بالملحق الجديد البرمجة المعنية. ويشتمل الملحق الجديد على منفذ لتوصيل السماعات المزودة بكابل 3.5 ملم. وأعلنت سوني إطلاق الملحق الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من 14 فبراير (شباط) المقبل بحوالي 30 دولاراً أمريكياً.

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