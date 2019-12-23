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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معجون أسنان الفيل.. رغاوي تمتد لـ200 متر
الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365
أظهر مقطع فيديو التقطته مجموعة من مدوني يوتيوب تجربة أدت لانفجار كبير، وبركان من الرغوة في فناء خلفي لأحد المنازل في كاليفورنيا الأمريكية.
وأشعلت التجربة التي سميت "انفجار معجون أسنان الفيل" مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت أكثر من مليون مشاهدة في وقت قصير جدا، وتركت الناس في حيرة من أمرهم يريدون أن يعرفوا كيف تم ذلك.
واستطاعت المجموعة أن تحدث بركانا امتدت رغوته لأكثر من 200 متر مكعب باستخدام بيروكسيد الهيدروجين مع صبغة تلوين الطعام والصابون، حيث تم تحفيز التحلل السريع لبيروكسيد الهيدروجين مع يوديد البوتاسيوم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح ديفيد دوبريك وهو أحد المشاركين في التجربة، أن الفيديو المأخوذ أصبح رابع أكثر فيديو انتشارا على "التيك توك" والأسرع لعام 2019.
وكان الهدف من التجربة التغلب على تجربة أجراها من قبل مهندس ناسا السابق مارك روبر.
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