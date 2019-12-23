العراق.. قطع جسور في ذي قار ودعوات لمسيرة "مليونية" ببغداد

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وأعادت قوات الأمن العراقية، افتتاح عدد من الطرق في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، بعد إغلاقها من قبل محتجين في الصباح الباكر من يوم الأحد.
وجاء تدخل قوات الأمن العراقي فيما دعا اتحاد طلبة بغداد، وهو أحد تنسيقيات الاحتجاجات الشعبية في العراق، طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية دعما لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.
وفي السياق نفسه، دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين الى التظاهر مجددا والإضراب العام رفضا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قبل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
شاهد: العراقيون يستأنفون حراكهم مع انتهاء المهلة الدستورية لتعيين رئيس للوزراء
فيديو مقدم من AFP
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
لا هدنة بين المضربين والحكومة في فرنسا قبيل عيد الميلاد
على أعتاب بدء عطلة الميلاد في نهاية الأسبوع، تعيش فرنسا الجمعة يومها ال16 في ظل إضرابات وسائل النقل المنظمة احتجاجا على مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، فيما كانت تأمل الأخيرة بالحصول على هدنة قبيل العيد.AFP
-
حريق يدمّر يختا فاخرا للمغني مارك أنطوني في ميامي
دمّر حريق نشب في يخت فاخر يملكه المغني الأميركي مارك أنطوني الزوج السابق لجينيفر لوبيز في ميامي، وفق ما أعلن إطفائيون ووسائل إعلام محلية الخميس.AFP
-
السجناء الأجانب في البرازيل يعانون خلال فترة إطلاق سراحهم المشروط
تناضل المغنية والناشطة والسجينة الجنوب إفريقية السابقة ندودوزو سيبا من أجل توفير معاملة أفضل للسجناء الأجانب السابقين الحاصلين على إفراج مشروط ويعيشون في ظروف محفوفة بالأخطار في البرازيل.AFP
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
العراقيون يستأنفون حراكهم مع انتهاء المهلة الدستورية لتعيين رئيس للوزراء
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.
أخبار ذات صلة
وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. قطع جسور في ذي قار ودعوات لمسيرة "مليونية" ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.