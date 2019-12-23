شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: قتلى وجرحى من الحوثيين فى مواجهات غرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت المواجهات، مساء الأحد، بين الجيش اليمنى، ومليشيا الحوثى، فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن، بحسب "سبوتنيك".

وذكر موقع الجيش اليمنى "26 سبتمبر"، أن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الدمنية وعنصوة فى جبهة الدفاع الجوى غرب مدينة تعز".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين التسلل وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم".

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وكان الجيش اليمني، قد أعلن فى وقت سابق، مقتل القيادى الميدانى فى الحوثيين محمد القعود و4 من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين باستهداف المدفعية آلية تابعة للجماعة فى منطقة البحابح باتجاه الربيعى غرب مدينة تعز.

وفى ذات السياق، نجا قائد بارز فى الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية من محاولة اغتيال فى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.