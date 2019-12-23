التحديث الجديد لـ "غوغل كروم" يجعله يعمل بدون إنترنت

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أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أن التحديث الجديد من شركة غوغل لمتصفحها عبر الإنترنت غوغل كروم يجعل من الممكن الاستفادة منه حتى لو انقطع الإنترنت.
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موقع "إنغادجيت" التقني، أشارت إلى أن التحديث الجديد لغوغل كروم يأتي بتقينات جديدة تسمح لأول مرة بالعثور على الملفات غير المتصلة بالإنترنت؛ حيث ستدعم ملفات "FTP"، التي تعمل على تطبيقات الويب المتطورة من مقاطع فيديو وملفات أخرى؛ حيث سيمكن تحميلها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.
التحديث الجديد لغوغل كروم، الذي يحمل إصداره اسم كروم 80 أصبح مُتاحًا على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، كروم أو إس، لينوكس، ماك أو إس، وويندوز" ومن المتوقع أن يتم إضافتها للنسخة النهائية في غضون أسابيع.
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التقارير ذاتها أشارت إلى أن إصدار "كروم 80" سيعمل على فهرسة المحتوى ليُتيح لتطبيقات الويب المتقدمة سرد جميع المحتوى الخاص بها من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، كما ألغت طريقة نقل الملفات القديمة وغير الآمنة، والتي تحد المتصفح أكبر من عرض قوائم الدليل وتنزيل الملفات غير اتصالات غير مشفرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.