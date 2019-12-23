عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوخ داخل محمية طبيعية بكاليفورنيا للإيجار بـ87 دولارا لليلة

الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365

من منا لم يحلم يومًا لو تخرج تلك البيوت الصغيرة الدافئة المرسومة فى قصص الأطفال ورسومها المتحركة من الخيال وتتحول إلى بيت حقيقي يعيش فيه أو حتى يقيم به فترة من الوقت. إذا راودك هذا الحلم يومًا يمكنك الآن أن تحققه بزيارة "بيت الهوبيت" فى كاليفورنيا.



وبيت الهوبيت هو كوخ صغير فى محمية طبيعية باسم "إيزيس وأوزريس" بكاليفورنيا يمكنك الحجز لقضاء ليلة أو عدة ليالي داخله عبر الإنترنت.

Advertisements

ووفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكى، صنع الكوخ النحات المحترف، ميجيل إليوت، باستخدام مادة طينية طبيعية، بالإضافة إلى أن الهياكل الشبيهة بالشجرة حول الكوخ والتى تجعله يبدو وكأنه جزء من الغابة المحيطة.

وتصنع المادة المستخدمة في بناء الكوخ عزلًا طبيعيًا له مما يجعله مريحا على مدار العام بغض النظر عن درجة الحرارة.

ويتكون الكوخ من غرفة واحدة، تحتوى هذه الغرفة على سرير واحد يمكن أن يتسع لشخصين، بالإضافة إلى دور علوي مرتفع.

كما تحتوي على مرحاض وحوض، إلا أن الدش متوفر فقط في المخيمات المشتركة للضيوف. ويتميز الكوخ أيضًا بنوافذ من الزجاج الملون مع مصابيح LED التي تجعله يبدو وكأنه من القصص الخيالية. وتبلغ تكلفة الإقامة في كوخ الهوبيت 87 دولارًا في الليلة.