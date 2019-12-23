عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عروسة البحر.. فوتوسيشن ساحر لزوجين فى قلب الماء بملابس الزفاف

الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365

في لفتة جديدة من نوعها قرر العروسان أدريان وجوناثان باجوت من هاواى القيام بعمل فوتوشوت الخاص بزفافهما في المحيط، حيث غمر الزوجان نفسيهما داخل الماء لالتقاط الصور الحالمة والرومانسية التي لا تنسى.



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وبحسب موقع insider، قرر الزوجان استئجار مصور لالتقاط الصور لهما وسط المياه التي غمرت ملابسهما بالكامل وحاوطتهما الصخور من أجل صور فريدة من نوعها، بحسب ما أكدت العروس "أدريان".

وأوضحت العروس أنها نشأت في مكان قريب من الماء وأنها تشعر بالسلام والارتياح كلما اقتربت منه، موضحة أنها كانت فكرتها من الأساس، ولكن زوجها لم يعارضها، وأنها أعادت ارتداء فستان زفافها بعد مضى أسبوع لالتقاط هذه الصور، خاصة أن يوم الزفاف يمر سريعًا ولم يكن لديها وقت كافٍ لالتقاط صور مميزة.

واستكملت: "ستبدأ ذكريات كل لحظة في التلاشي على مر السنين، لكن الصور ستستمر مدى الحياة وستعيدك إلى الذاكرة فى كل مرة تنظر إليها، وأوضحت أن ملابسها خرجت سالمة، لأن "الدراي كلين " كانوا قادرين على إعادتها إلى حالتها الأصلية.