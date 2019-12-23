شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تستهدف مطارى حماة والتيفور فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت إسرائيل، مساء الأحد، غارات استهدفت مطارى "حماة و التيفور العسكرى بسوريا، وأشارت قناة "العربية" الإخبارية، إلى وجود بارجات إسرائيلية فى المتوسط أطلقت صواريخا باتجاه دمشق والسيدة زينب.
بدوره ، أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، سماع دوى ثلاثة انفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدى الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية فى محيط العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل إضافية.
وكانت مصادر رسمية سورية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن تصدى الدفاعات الجوية السورية فى أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضى المحتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تستهدف مطارى حماة والتيفور فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.