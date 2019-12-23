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غارات إسرائيلية تستهدف مطارى حماة والتيفور فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  شنت إسرائيل، مساء الأحد، غارات استهدفت مطارى "حماة و التيفور العسكرى بسوريا، وأشارت قناة "العربية" الإخبارية، إلى وجود بارجات إسرائيلية فى المتوسط أطلقت صواريخا باتجاه دمشق والسيدة زينب.

بدوره ، أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، سماع دوى ثلاثة انفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدى الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية فى محيط العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل إضافية.

وكانت مصادر رسمية سورية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن تصدى الدفاعات الجوية السورية فى أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضى المحتلة.

 

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