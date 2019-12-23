شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تتطلع لتسجيل مجسم "الرّاحْلَة" ضمن قائمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع منظمو المهرجان الدولى للرحل بمدينة تويزكى إلى تسجيل مجسم "الرّاحْلَة" أو الهودج، شعار المهرجان، الذى اختتم فعاليات دورته الثانية، الأحد، ضمن قوائم موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والراحلة هى رمز ثقافى وتراثى دال على حياة الرحل البدوية وعلامة لها معانب وجدانية، خاصة لدى الرحل.

والراحلة هى رحل الراكب من الرجال على سنام الجمل أو الناقة، ومن أجودها صنفا "الراحلة لَعْبَيْدية"، والتى تم اختيارها شعارا للمهرجان، يتفنن الصناع التقليديون فى صناعتها من مواد خشبية وجلدية وبألوان وأشكال هندسية عميقة الدلالة.

وصمم هذا المجسم الفنان التشكيلى تمكليت امبارك، الذى أكد فى تصريح صحفى أن فكرة إنجاز هذا المجسم نبعت خلال النسخة الأولى للمهرجان فى إطار البحث عن فكرة تتناسق مع موضوع الرحل والبدو ولتكون بوابة رئيسية لهذه الاحتفالية التى بدأت تأخذ أبعادا دولية وهى بعد فى دورتها الثانية.

وأوضح الفنان أنه تم اختيار "الرّاحْلَة" باعتبارها رمزا يدل على الترحال، والأداة الرئيسية التى يتنقل عليها الإنسان الصحراوي، سواء فى البحث عن مكان ترعى فيه الماشية أو البحث عن الجمال التائهة.

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وأبرز الفنان أن إنجاز هذا المجسم، (عرض 4 أمتار و 23 سنتمترا وطول 19 مترا و 22 سنتمترا) تم فى نحو 16 يوما، بأشكال هندسية متناسقة، ويتمز المجسم بحمل كل جزء لاسم معين كما كان يسمى قديما وحتى الآن لدى الرحل.

وانطلقت النسخة الثانية للمهرجان الدولى للرحل بتوزيكي، الذى تنظمه جماعة تويزكى وجمعية (تويزكى الرمث لحماية البيئة )، يوم الجمعة الماضى تحت شعار " ثقافة الرحل بإفريقيا: موارد محلية فى خدمة التنمية ".

وتميزت هذه الدورة بمشاركة وفود تمثل السنغال والنيجر وموريتانيا والكويت والأردن والسعودية، بالإضافة إلى بلدان أوروبية منها ألمانيا، سويسرا.