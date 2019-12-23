أبوظبي تحطم الرقم القياسي لأكبر شاشة عرض بالواقع المدمج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الرقم القياسي لموسوعة جينيس العالمية، في استخدام أكبر شاشة عرض بتقنية الواقع المدمج على الإطلاق، وذلك ضمن الحملة الإعلانية التي تقوم بها للترويج للعاصمة كوجهة سياحية عالمية للإجازات، واستعانت الحملة التسويقية بلوحة الإعلانات الشهيرة التي يبلغ طولها 40 قدماً والمعروفة باسم أضواء بيكاديلي، في قلب العاصمة البريطانية لندن، مما أدى إلى تحويل الشاشة إلى تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع المدمج، لعرض أبرز وأشهر المعالم السياحية في أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في الدائرة: «عند وضع تصورنا لهذه الحملة الإعلانية، كنا على يقين بأننا نريد أكثر من مجرد عرض تقليدي لأبرز معالم أبوظبي، في واحدة من أشهر مناطق العاصمة البريطانية؛ لذا كنا نتطلع إلى تجربة تفاعلية رائدة نحطم من خلالها الرقم القياسي لموسوعة جينيس العالمية لأكبر شاشة عرض باستخدام تقنية الواقع المدمج».

واستمرت شاشة أضواء بيكاديلي بعرض أبرز معالم الإمارة بطريقة رائدة ومبتكرة حتى 8 ديسمبر.

وعلاوة على تحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس العالمية، صُممت شاشة الواقع المدمج لتمنح المارة تجربة تفاعلية. وأضاف الشيبة: «تم التقاط صور للزائرين بواسطة كاميرا جماعية عالية التقنية تُستخدم لأول مرة خصيصاً لهذه الحملة، بالقرب من النافورة الموجودة في الميدان؛ إذ تنقلهم إلى بعض من أبرز معالم أبوظبي السياحية.