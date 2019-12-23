اعتقالات في الضفة.. ومستوطنون «يشمعدون» الحرم الإبراهيمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الأحد، خمسة فلسطينيين في القدس والخليل، ووضع مستوطنون تحت حراسة الاحتلال

رمزاً تلمودياً على الحرم الإبراهيمي، كما استولى آخرون بحماية الاحتلال على أرض زراعية في الأغوار، في وقت طالب عضو كنيست بتدمير البنية العسكرية في قطاع غزة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، 3 مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في بلدة العيسوية. وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أن مواجهات عنيفة شهدتها بلدة العيسوية في ساعة متأخرة من مساء السبت، عقب اقتحام عشرات الجنود شوارع وأحياء البلدة واستفزازهم للأهالي. وأضاف أن قوات الاحتلال ألقت القنابل الغازية والأعيرة المطاطية بكثافة وبصورة عشوائية في البلدة، قبل أن تستطيع في فجر الأحد من اعتقال المقدسيين الثلاثة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، أسيرين محررين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة منزليهما. وأفاد الناشط محمد عياد عوض، أن جنود الاحتلال داهموا، منطقتي الظهر وخلة العين في بيت أمر، واقتحموا أربعة منازل، بعد تحطيم الأبواب الخارجية لمنازل تعود لكل من جودات سليمان بحر وشقيقه جواد ومحمد عيسى بحر ومحمد محسن زعاقيق، وتم تحطيم أثاث وأبواب داخلية والعبث بمحتوياتها واحتجاز أفراد هذه العائلات لأكثر من ساعتين ومنعهم من التحرك داخل المنازل. وأضاف عوض، وتم خلال ذلك اعتقال الأسيرين المحررين سليمان جودات سليمان بحر (١٩ عاماً) ومحسن محمد محسن زعاقيق ( ١٩عاماً)، وتم نقلهما إلى مستوطنة كرمي تسور ومعسكر عصيون جنوب وشمال بيت أمر.

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من جهة أخرى، وفي اعتداء فاضح على المقدسات، وضعت سلطات الاحتلال، ومجموعة من المستوطنين، أمس الأحد، «شمعدان» على الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل. وقال مراسل الأنباء الفلسطينية (وفا) في الخليل، إن مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال وضعوا «الشمعدان» على السطح الخارجي للحرم الإبراهيمي الشريف.

وفي الأغوار الشمالية استولى المستوطنون على أرض زراعية في منطقة الحديدية. وقال رئيس مجلس المالح مهدي دراغمة ل«وفا» إن المستوطنين استولوا على قطعة أرض زراعية تعود للمواطن ماجد حميد عبد الرازق من طوباس في منطقة الحديدية، وقاموا بحراثتها. وأضاف أن هؤلاء المستوطنين سبق وأقاموا بؤرة استيطانية العام الماضي في ذات المنطقة. وأشار إلى أن عدداً من المستوطنين يقومون بحراثة أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية منذ بداية الموسم الزراعي، ويحرمون أصحابها من استغلالها أو دخولها، بحماية جيش الاحتلال.

إلى جانب ذلك، طالب جدعون ساعر، عضو الكنيست «الإسرائيلي»، أمس، بتفكيك ما أسماها «البنية التحتية العسكرية» لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة. وقال ساعر في مقابلة مع موقع قناة 12 «الإسرائيلية»، إن المشكلة في غزة أكبر من «تهديد الإرهاب»، مشيرًا إلى أن حماس والجهاد تملكان بنية تحتية عسكرية ويشاركان في بناء سلطتهما وتمكينها، وفي حال لم يتم التعامل بشكل فعال وحازم فإن التهديد الأمني ل«إسرائيل» سيزداد حجمه.

وقال ساعر: «يجب أن تكون أهدافنا السياسية والأمنية تجاه غزة أكثر وضوحًا وطموحًا، لأن عدم وجود معالجة شاملة لهذه المشاكل، سيؤدي بنا إلى مواجهة قوة مماثلة لحزب الله اللبناني في غضون بضع سنوات». وأضاف «أي ترتيبات في غزة لا تمنع مراكمة القوة العسكرية لحماس والجهاد وتعمل على تفكيكها، هي خطأ استراتيجي خطير».

وبشأن الوضع في الضفة الغربية، أكد رفضه الانسحاب وإخلاء أي مستوطنة. (وكالات)