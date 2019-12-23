وزير خارجية اليونان: اتفاق السراج وأردوغان خطر على المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة الوفاق وتركيا تشكل خطراً على ليبيا ووحدتها وعلى أمن المنطقة، مشدداً على أن اليونان تهتم بالشق الأمني والعسكري من الاتفاقية، لافتاً الى أن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، مضيفاً أن اليونان تقف ضدها بحزم مع شركائها الأوروبيين في الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس في بنغازي مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية ومذكرتي التفاهم المثيرتين للجدل بين السراج وأردوغان.

وتابع الوزير اليوناني: «نعلم جيدًا حجم الدعم التركي للميليشيات في طرابلس بالسلاح والطيران المسير.. وتركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها حكومة الوفاق والميليشيات المتحالفة معها». من جهته، قال الثني: «إن الشعب الليبي يرفض الاتفاق»، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تجمعها أية حدود بحرية مع تركيا، ودعا المجتمع الدولي لسحب اعترافه بحكومة الوفاق، بعدما باتت «تشكل خطرًا على الليبيين وعلى دول الجوار بمحاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها».

وطالب اليونان بفتح قنصلية لها في مدينة بنغازي، إضافة إلى فتح مسار جوي وبحري للمدن التابعة لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للجيش، لافتًا إلى أن حكومته تسيطر على 85 بلدية من 105 بلديات على مستوى ليبيا، وأن حكومة الوفاق لا تسيطر على شيء حتى في طرابلس وأن الميليشيات والجماعات الإرهابية المتحالفة معها هي مَن تقود المشهد وتعبث بأموال النفط الليبي.

كما استقبل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة وزير خارجية اليوناني الزائر. وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن اللقاء يأتي في إطار التناقش في آخر الأوضاع السياسية وآخر مستجدات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال إفريقيا، والبحث في سبل التعاون بين البلدين.

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ويسمح الاتفاق لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في منطقة شرق المتوسط حيث جرى اكتشاف حقول طاقة في السنوات الأخيرة.

وكانت اليونان دعت الأمم المتحدة في 10 ديسمبر إلى إدانة الاتفاق الذي قالت إنّه يخل بالسلام والاستقرار الإقليميين.

كما جرى توقيع اتفاق عسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق، من شأنه فتح المجال أمام تدخل عسكري لتركيا في ليبيا.

ويتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا بمدّ حكومة الوفاق بأسلحة ومستشارين عسكريين. وفي يونيو، هددت هذه القوات باستهداف مصالح تركيا في ليبيا.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية اليوناني محادثات في القاهرة، التي وصلها بعد مغادرته بنغازي، وذكرت التقارير أن دندياس اجتمع مع نظيره المصري سامح شكري في القاعة الرسمية بمطار القاهرة، بحسب مسؤول في المطار. وركز اللقاء على تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الاطماع التركية في منطقة المتوسط.

ويأتي الرفض اليوناني لمذكرتي التفاهم بين السراج وأردوغان في ظل موقف مشابه من دول مثل مصر وقبرص وفرنسا وإيطاليا، فضلاً عن الولايات المتحدة، التي قالت على لسان مسؤول بوزارة خارجيتها (وفقاً لوكالة رويترز) السبت، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «استفزازية ومثار قلق لها». كما ندد نواب أوروبيون بتلك الاتفاقية، مؤكدين رفضهم هذه الاتفاقية التي تخالف القرارات والمواثيق الدولية. (وكالات)