السيناريو السوري في ليبيا

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من حيث الجوهر، لا تختلف مرامي تركيا من الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة السراج في طرابلس بليبيا عن مراميها التي عملت عليها خلال السنوات الماضية في سوريا، حتى وإن اختلفت بعض التفاصيل بما يمليه الموقع الجغرافي المختلف للبلدين العربيين المستهدفين، وهما ليسا البلدين العربيين الوحيدين اللذين تتجه بوصلة أردوغان نحوهما.

في ظروف الفوضى التي تجتاح ليبيا، كما في بلدان عربية أخرى شملتها موجة 2011، تسعى القوى الإقليمية المتربصة بالأمن القومي العربي إلى التمدد بالنفوذ وبالوجود العسكري المباشر على ما تستطيع بلوغه من بلدان تجدها مستباحة أمامها، أمام تواطئ أو غض طرف دوليين ملحوظين.

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لكن اتفاق أردوغان والسراج الذي يتيح لأنقرة مد ذراعها العسكرية إلى الأراضي والشواطئ الليبية لم يكن محل اعتراض الدول العربية المعنية فحسب؛ وإنما أثار مخاوف وقلق دول أوروبية على الشاطئ الآخر من المتوسط بينها اليونان وقبرص رأت فيه تهديداً للتوازنات الأمنية القائمة هناك، ومسعى تركياً لخلط الأوراق، عبر تحويل حكومة السراج إلى متكأ محلي لها، على غرار المتكآت المحلية التي أوجدها أردوغان على الأراضي السورية لتكون مطية لأطماعه، والتي ظهرت تجلياتها واضحة في احتلال قواته لمساحات من أراضي هذا البلد العربي، وتمكين الميليشيات العميلة له منها.

لن يفلح أردوغان في التمدد العسكري في ليبيا على غرار ما فعل في سوريا، ولكنه سينقل إلى هناك أوجهاً أخرى من السيناريو الذي اتبعه في الثانية، بأن يجعل أراضي ليبيا مفتوحة أمام المتطرفين القادمين من مختلف بقاع الأرض، والذين سبق لهم أن دخلوا بالآلاف إلى سوريا عبر المعابر التركية، خاصة مع استمرار تقلص المساحات التي كانت تحت سلطة هؤلاء هناك مع استعادة الجيش السوري لكثير منها.

غايته من ذلك ليس تحقيق الملجأ الآمن لهؤلاء المسلحين بعد هزيمتهم، وإنما إعادة تسويقهم كورقة تفاوض ومقايضة مع الجهات الدولية المعنية، فمهمة هذه الميليشيات لم تنتهِ بإخراجها من سوريا، عبر البوابة نفسها التي أتت منها؛ أي البوابة التركية، حيث إن من أدخلها سيتولى إخراجها، وإنما تتم إعادة تدويرها بما يخدم خطط تفتيت الدول العربية وإضعافها، وقضم ما أمكن من أراضيها، وتحويل ذلك إلى أمر واقع بمرور الزمن.

حين يدور الحديث عن ليبيا بالذات لا يمكن إغفال مخطط تحويل أراضيها إلى منفذ للمتطرفين نحو أراضي الدولة العربية الأكثر محورية في منظومة الأمن العربي؛ أي مصر، باستهداف خاصرتها في سيناء بالأعمال الإرهابية التي يتصدى لها الجيش وقوات الأمن هناك.

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