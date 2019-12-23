آلاف العراقيين في ساحات التظاهر لتسميـة مرشـح مسـتقـل للحكـومـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

تظاهر آلاف العراقيين، أمس الأحد، في شوارع بغداد، وتسع محافظات، للمطالبة بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وترافق ذلك مع إعلان الإضراب العام، وإغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بينما قام المتظاهرون بإغلاق العديد من الجسور والطرقات الحيوية، وإحراق الإطارات في جنوب البلاد، بعد تسريب حول إصرار الكتل والأحزاب السياسية على تمرير أحد مرشحيها لخلافة عادل عبد المهدي.

وقال شهود عيان إن آلافاً من طلبة الجامعات والمراحل الدراسية، وممثلين عن الاتحادات والمنظمات الجماهيرية خرجوا، صباح أمس، في تظاهرات طافت الشوارع باتجاه ساحة التحرير، والسنك، في بغداد، ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء والنجف وواسط والديوانية وميسان، حاملين أعلام العراق. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإسراع بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات الجديد. وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون أن إيران، صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير مرشحها قصي السهيل الذي كان وزيراً في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام للسهيل معتبراً أنه جزء من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا بشعارات طالبت الأحزاب والكتل البرلمانية بالابتعاد عن تقديم مرشحين لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية.

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وأشار هؤلاء إلى أن عدداً كبيراً من الدوائر الحكومية أعلنت إضرابها وتم إغلاق أبواب المدارس والكليات باستثناء المؤسسات الطبية والخدمية، وإغلاق الجسور، وإحراق الإطارات في الطرق والشوارع المؤدية إلى الشركات النفطية والصناعية رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية.

واكتظت ساحات التظاهر والاعتصامات، أمس، بالمتظاهرين بانتظار إعلان الرئيس برهم صالح اسم المرشح لتشكيل الحكومة من بين العشرات من الأسماء المرشحة للمنصب. ورفعت يافطة كبيرة في ساحات التظاهر كتبت عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين للمنصب، وكتبت عليها كلمة «لا» و«نرفضهم»، في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية. وكانت تسريبات ذكرت أن الأحزاب السياسية تنوي تقديم مرشح حزبي غير مستقل للمنصب خلافاً لمطالب المحتجين بشخصية مستقلة.

وفي محافظة ذي قار، تم قطع عدد من الطرق والجسور الحيوية، فضلاً عن استمرار تواجد المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وفي محافظات بابل والديوانية والمثنى، استمر طلاب المدارس بالإضراب عن الدوام وانضموا إلى ساحات التظاهر، حيث قام متظاهرون بإغلاق جميع الدوائر الحكومية الرسمية. وفي محافظة البصرة، تم نصب خيمة اعتصام ولأول مرة أمام جامعة البصرة، بينما شهدت محافظة كربلاء، قيام المئات من طلبة الجامعات في المحافظة، بالإضراب عن الدوام والتوجه إلى ساحة التظاهر وسط المحافظة. وفي النجف، أحرق المتظاهرون إطارات عند نفق العسكريين في المدينة، وتم إغلاق الطريق أمام حركة المركبات، فيما نصب طلاب جامعة الكوفة سرادقاً أمام مدخل الجامعة رافضين الدوام.