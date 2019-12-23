بيت الشعر في الفجيرة يكرم «فتاة دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرّم بيت الشعر في الفجيرة الشاعرة والباحثة الإماراتية الدكتورة فاطمة الحاي الحبروش المعروفة ب «فتاة دبي»، وذلك تقديراً لدورها الرائد في إثراء المشهد الشعري الإماراتي من خلال ما تقدمه من عطاء متميز، فضلاً عن جهودها البارزة في تبنّي المواهب الجديدة.

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وتسلمت الحبروش «درع التميز» من سليمة المزروعي مديرة البيت، خلال حفل التكريم التي أقيم في مجلس الشاعرة في دبي، بحضور خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ولفيف من المسؤولين والمثقفين والشعراء.

وقال الظنحاني: «فاطمة الحبروش تعد من أهم الأسماء الشعرية النسائية في الإمارات والخليج، وهي شاعرة من الطراز الرفيع لها فلسفتها الخاصة في صياغة القصيدة الإماراتية المفعمة بروح التراث، وأصالة الإنسان الإماراتي بما تحمله من معانٍ راقية وجماليات أخاذة»، مشيراً إلى أن الحبروش تمثل قصة نجاح لمسيرة المرأة الإماراتية في قطاعات الفكر والأدب والثقافة.

وأعربت «فتاة دبي» عن سعادتها بهذا التكريم، موجهة شكرها إلى القائمين على هذه المبادرة، وهو الأمر الذي يفعّل الحراك الثقافي والشعري في دولة الإمارات.