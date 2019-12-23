دياب يطلق قطار التأليف.. والحراك اللبناني يحتشد في بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”، وكالات

انطلق قطار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية حسّان دياب رسمياً نحو محطة التأليف، ساعياً إلى إزالة الألغام من طريقه، بعد أن استمزج آراء الكتل النيابية في استشارات غير ملزمة، في وقت تواصل الحراك الشعبي الرافض لتكليف دياب تشكيل الحكومة واحتشد الآلاف في وسط بيروت، بينما تجمع عدد من شابات الحراك المدني أمام منزل الرئيس المكلف في تلة الخياط، فيما ضربت عناصر من مكافحة الشغب طوقاً أمنياً حول المنزل.

وذكرت مصادر وزارية متابعة أن الجهد ينصب على اختصار الوقت إلى الحد الأقصى والعمل على ولادة الحكومة قبل مطلع السنة الجديدة أي في غضون أسبوع أو عشرة أيام، ما لم يطرأ أي سبب معرقل، في ظل ضوء أخضر أُعطي لدياب للمضي في خطته التي يراد لها أن تكون إنقاذية مع توفير كل الظروف لإنجاحه لأن أي انتكاسة ستضرب ما بقي من العهد. ويعتبر المصدر الوزاري أن الانتكاسة إن حصلت فستكون نوعاً من المؤامرة التي يعمل عليها بعض الداخل وبعض الخارج لإثارة الفوضى في البلد. وفيما غابت المواقف الدولية من عملية التكليف، ذكر أن عدداً من الدول المعنية بالشأن اللبناني تتريث في اتخاذ موقف في انتظار مراقبة الخطوات الأولى للرئيس المكلف، والمعايير التي سيعتمدها في عملية تأليف الحكومة. هذه المعايير توجزها مصادر دبلوماسية ب: حكومة موثوقة تتمتع بالمصداقية، قادرة على تنفيذ الإصلاحات، ليست من لون واحد، ترضي الشعب وتوحي بالثقة للخارج، تأتي بوجوه جديدة من الأخصائيين ممن لم يتربعوا سابقاً على العروش السياسية، والأهم أن تكون أجندتها وقرارها لبنانيين غير خاضعين لسيطرة أي حزب أو فريق سياسي أو محور خارجي، تنأى في بيانها الوزاري بالنفس وتمارسه فعلاً، على أن يكون هذا البيان مزيجاً من بيانات مجموعة الدعم الدولي وورقتي بعبدا الاقتصادية والحريري الإصلاحية.

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من جهة أخرى، شهد لبنان أمس تحركات ووقفات احتجاجية في مختلف المناطق بدءاً من ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، حيث توافد المئات مساءً، إلى صيدا بوابة الجنوب وصولاً إلى النبطية، وذلك للتأكيد على أن الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر ضد السلطة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد والمحاصصة، لن ينتهي إلا بسقوط النظام القائم، بحسب ما أكد المحتجون. وعلى وقع توافد عدد من الباصات التي نقلت متظاهرين من طرابلس في الشمال إلى وسط بيروت، خصص الرئيس المكلف حسان دياب يومه أمس الأحد للقاء بعض ممثلي الحراك، مع العلم أن دعوته هذه لاقت رفضاً قاطعاً من أغلبية النشطاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدداً من أفراد قوات مكافحة الشغب فرضوا طوقاً أمنياً حول مقر دياب في منطقة تلة الخياط ببيروت.

وفي وقت سابق أمس تجمع عدد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي وسط طرابلس شمال البلاد وانطلقوا بباصات إلى ساحة الشهداء في بيروت للمشاركة في ما أسموه «أحد الرفض»، تعبيراً عن تنديدهم بتسمية رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، من أجل تشكيل الحكومة.

إلى ذلك، ذكر أن الإدارة الأمريكية عينت دوروتي شَيا سفيرة لها في بيروت خلفاً لاليزابيت ريتشارد، على أن تتسلم مهامها رسمياً في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2020. وكانت شِيا خضعت لجلسة ال «هيرينج» في بلادها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتمت الموافقة على تعيينها، بعدما شغلت سابقاً منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في مصر وتنقلت بين مناصب دبلوماسية أمريكية عدة.