شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف غني يفوز برئاسة أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، من الفوز بولاية رئاسية ثانية، بعدما أعلن مسؤولون أنه حقق غالبية في الانتخابات الرئاسية، بأكثر من 50 % من أصوات المقترعين، لكنّ منافسه الرئيسي رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله توعد بالطعن في النتائج.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة فوز غني ب 50.64% من الأصوات، في المعركة الانتخابية التي شهدت مشاركة 2,7 مليون ناخب في 28 سبتمبر، أيلول الماضي. وفي حال تأكيد النتائج، سيكون ذلك كافياً لغني للفوز بولاية ثانية دون الحاجة لدورة ثانية، بعد حصول منافسه رئيس السلطة التنفيذية على 39,52 % من الأصوات. وشاب الاقتراع اتهامات بالتزوير. ويحق للمرشحين تقديم طعن خلال أيام، في حين يتوقع إعلان النتائج النهائية خلال بضعة أسابيع على الأرجح. وفور إعلان النتائج الأولية، أعلن مكتب عبد الله في بيان أنه سيطعن في النتيجة. وقال البيان: «نريد أن نوضح مجدداً لشعبنا، وأنصارنا واللجنة الانتخابية وحلفائنا الدوليين، أن فريقنا لن يقبل نتيجة هذا الاقتراع المزور، إلا إذا تمت تلبية مطالبنا الشرعية».

وكان يفترض الإعلان عن النتائج الأولية أساساً في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لكن أُجلت مراراً بسبب مسائل تقنية، وسط اتهامات بالتزوير من مرشحين وخاصة عبد الله.( أ ف ب)