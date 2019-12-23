شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصـالات» و«دبـي الإسـلامـي» يقلصـان تراجعـات الأسـواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اخترقت أسهم قيادية، مثل: «اتصالات»، و«دبي الإسلامي»، التراجعات في أسواق المال المحلية بمستهل جلسات الأسبوع، وقلصت جانباً من الخسائر، في ظل سيولة ضعيفة نسبياً بأقل من 250 مليون درهم في السوقين.

صعد «دبي الإسلامي» في سوق دبي 1.11%، مغلقاً عند 5.46 درهم وإن بتداولات ضعيفة قرب 16 مليون درهم، فيما اجتذب «اتصالات» في سوق العاصمة 12 مليون درهم فقط من التداولات، وارتفع 1.22 درهم عند 16.6 درهم.

وسجلت السيولة الإجمالية 218 مليون درهم، منها 130 مليون درهم في دبي، و88 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة 106.84 مليون سهم، توزعت بواقع 87.5 مليون سهم في دبي، و19.34 مليون سهم في أبوظبي.

انخفاض دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.2% عند 2763.02 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل والتأمين.

وتراجع قطاع العقار 0.16% بعد تراجع «إعمار العقارية» 0.98%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، و«الاتحاد العقارية» 1.71%، و«ديار» 1.36%، وذلك في مقابل ارتفاع «داماك» 0.8%، و«إعمار مولز» 3.26%. وهبط قطاع الاستثمار 1.65% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 0.77%، و«سوق دبي المالي» 3.39%، و«شعاع كابيتال» 4.5%.

ونزل قطاع النقل 1.3% مع نزول «العربية للطيران» 1.3%. وبالعكس، سجل قطاع البنوك ارتفاعاً هامشياً 0.06% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.11%، في مقابل انخفاض«الإمارات دبي الوطني» 0.78%.

سوق أبوظبي

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بدوره، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفاضاً 0.33% إلى 5075.48 نقطة، نتيجة انخفاض أسهم شركات البنوك والاستثمار والطاقة والسلع والصناعة. وتراجع قطاع البنوك 0.92%، مع تراجع «أبوظبي التجاري» 2.23%، و«أبوظبي الأول» 0.78%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» دون تغيير. وارتفع قطاع العقار 0.89% مستفيداً من ارتفاع «الدار» 0.93%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.23%.

الأكثر ارتفاعاً

وتصدر التداولات في سوق دبي «إعمار العقارية» بقيمة 23.5 مليون درهم، مغلقاً عند 4.05 درهم، تلاه «دبي الإسلامي»، ثم «دبي للاستثمار» بتداولات بقيمة 14.86 مليون درهم، وأغلق عند 1.29 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي التجاري»، بسيولة قرب 30 مليون درهم، مغلقاً عند 7.9 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات ب13.6 مليون درهم، وأغلق عند 15.18 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 12.13 مليون درهم، واستقر عند 6 دراهم. وسجل «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 3.3% مغلقاً عند 0.376 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «المركز كوربوريشن»، بتراجعه 9.86%، وإغلاقه عند 0.631 درهم.

وحصد الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، «اتصالات» بنسبة 1.22% مغلقاً عند 16.6 درهم، وبالعكس، جاء التراجع الأكثر ل «العربي المتحد» بنسبة 9.8% مغلقاً عند 0.89 درهم.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.27 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.69 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و7.58 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16.27 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.17 مليون درهم محصلة بيع العرب، و15 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

أما في سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 17.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 13 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و4.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 17.9 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 300 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب، و17.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«الاتحاد العقارية»، و«ديار»، و«إعمار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «العالمية القابضة»، و«داماك»، و«تبريد». هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 14.2 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل قيامها بعمليات تسييل في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 5.36 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 5.36 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 14.2 مليون درهم محصلة بيع.