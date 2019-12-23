شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تتراجع عن حظر دخول مسيحيى غزة وتسمح لهم بزيارة المدن المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إنها ستسمح للمسيحيين فى قطاع غزة بزيارة المدن المقدسة مثل بيت لحم والقدس فى عيد الميلاد، لتتراجع بذلك عن قرار اتخذته فى وقت سابق بعدم منحهم تصاريح للزيارة.

وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على السفر من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس إذا تعتبرها منظمة إرهابية، وفى تغيير لسياسته المعتادة فى عطلة عيد الميلاد قال مكتب الاتصال العسكرى الإسرائيلى مع الفلسطينيين فى 12 ديسمبر، إنه بناء على "اعتبارات أمنية" يمكن لمسيحيى غزة الحصول على إذن بالسفر للخارج لكن لن يُسمح لأى منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

لكن المكتب قال على تويتر إن مديره قرر "توسيع الخطوات المدنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد لصالح السكان المسيحيين فى قطاع غزة".