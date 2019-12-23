شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين جراء تفجير انتحارى فى ريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 6 جنود سوريين، وإصابة 13 آخرين جراء تفجير انتحارى وقع فى ريف محافظة إدلب شمال غربى سوريا.

وأوضح مدير مركز حميميم اللواء يورى بورينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأحد، أن مسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام شنوا هجوما استخدموا فيه سيارة مفخخة قادها انتحاري، استهدف القوات الحكومية شمالى بلدة "السكيات".

وأضاف بورينكوف، أن الجيش السورى دمر السيارة؛ غير أن المسلحين أطلقوا النار على القوات الحكومية ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.

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ولفت إلى أن المسلحين حاولوا فى هجوم آخر إختراق دفاعات القوات السورية فى اتجاه قرية "كراتين الكبير" بمحافظة إدلب"، مضيفا" أن الجيش السورى صد الهجوم بنيران المدفعية، وأوقع خسائر كبيرة بصفوف المسلحين".

يشار إلى أن مصادر رسمية سورية أفادت لقناة "روسيا اليوم" بأن المضادات الجوية أسقطت طائرة مسيرة فى أجواء مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.

وكانت قد سبقت وأن صرحت تلك المصارد بأن وحدة من القوات السورية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل فى منطقة "تل الدرة" ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي.