ماجد القحطاني يحتفل بعقد قرانة بمدينة جازان

الخليج - حسن القبيسي أحتفل الشاب ماجد بن عبدالله ال عريج القحطاني أحد منسوبي الشركة السعودية للكهرباء مساء البارح بمدينة جازان بعقد قرانة على كريمة عبدالله بن سلطان السبيعي بحضور عددً من أقارب الأسرتين مشاركين ومباركين بهذة المناسبة ” الخليج” تبارك لشاب ماجد وتتمنى له التوفيق في حياتة

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