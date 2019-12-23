«مرور ينبع» يضبط مفحط تباهى بتعريض حياة الآخرين للخطر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت دوريات المرور بمحافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة، من ضبط مفحط تباهى بنشر مقاطع التفحيط عبر “سناب شات”.
وكانت الشاب مارس التفحيط في شارع الطار بينبع، وعرّض أرواح سالكي الطريق للخطر، ولم يكتف بذلك، وإنما صوّر نفسه ونشر المقاطع عبر “سناب شات”.
ومن المقرر أن يتم إحالة المفحط للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه، إضافة لحجز المركبة المستخدمة في التفحيط.
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