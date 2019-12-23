شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم سوداني يروي تفاصيل نجاته من بين أنياب «نمر مفترس» بحديقة الملز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
روى المقيم السوداني الذي تعرض لهجوم من نمر في حديقة الحيوان بالملز بالرياض تفاصيل الحادث وكيف نجا من بين أنياب النمر المفترس.
وقال المقيم ويدعى “أبو عبدالله” إنه كان يزور حديقة الحيوان يوم السبت، وفجأة سقط دون أن يشعر بنفسه، ليجد نفسه أمام النمر.
وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا”، أن الحراس أطلقوا عدة طلقات مخدرة على النمر المفترس ليتمكنوا من تخليصه وإنقاذ حياته من بين أنيابه.
وتابع أنه كان في وعيه وكان يشعر بمخالب النمر تنغرس فيه وبثقل جسده، مشيراً إلى أن محاولة افتراس النمر له استغرقت حوالي خمس دقائق، ونتجت عنها إصابات في الكتفين واليدين.
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