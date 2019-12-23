شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أستراليا تحذر المواطنين من الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا بجميع المواطنين والزائرين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر جراء الحرائق التي اندلعت حول إقليم العاصمة كانبرا.

وأكدت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية التقيد واتباع تعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن ومتابعة ما يصدر عن الشأن، داعيةً إلى التواصل مع غرفة عمليات طوارئ السفارة في الحالات الطارئة على الأرقام: قسم شؤون السعوديين 0262507000/1، هاتف الطوارئ 0432257277.

وكانت السلطات الأسترالية قد حذّرت من الاقتراب من أماكن الحرائق التي اجتاحت مناطق شاسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وتم إبلاغ المواطنين بإخلاء منازلهم في المناطق المعرضة للحرائق.