شكرا لقرائتكم خبر عن «ThinkBook».. لينوفو تكشف عن علامة جديدة تستهدف رواد الأعمال بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت لينوفو اليوم الأحد، عن توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkBook محلياً، والتي صُممت لتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في ضمن أجندة رؤية المملكة 2030 والتي تؤكد على أن تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة هو جانب جوهري لنمو الدولة.

وقال محمد هليلي، المدير العام لشركة لينوفو في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية وشرق أفريقيا: “نشأ رواد الأعمال الشباب اليوم خلال استخدامهم لأحدث التقنيات ويتوقعون أن تزيد أجهزتهم من إنتاجيتهم وأن تتسم بالموثوقية وتتناسب مع نمط حياتهم. وصُممت سلسلة ThinkBook لتلبية هذه الشريحة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونفخر بمساهمتنا في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية في تمكين وتسهيل نمو هذه الشركات”.

ويتوقع أن تصل قيمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج إلى 920 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وستبقى الشركات الصغيرة عنصراً حاسماً في تطوير الاقتصاد المحلي. وتؤمن لينوفو أن توفير التقنيات ميسورة التكلفة وذات الكفاءة العالية عامل حاسم في تعزيز نجاح الشركات والمساهمة في نجاح البلاد.

وفي إطار جهودها في البحث والتطوير، وجدت لينوفو أن ما يقرب من 60% من “القوى العاملة الجديدة” نشأت في العمل وإنشاء المحتوى والتواصل عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة الأنيقة ذات التصميم المتميز. ويضم هذان الجيلان موظفين من جيل الألفية وما بعد الألفية ممن يصبَون لأداء المهام ذات المغزى ويتوقعون أن تجمع أجهزة الشركة المحمولة خصائص تفيد في العمل والحياة والشغف وتحقيق الأهدف.

وأوضحت لينوفو أنه تم تصميم ThinkBook استناداً لأبحاث العملاء وخصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشتري عادةً أجهزة كمبيوتر محمولة مخصصة للمستهلكين، للحصول على مزايا التصميم المتميز والأسعار المناسبة، إلى جانب رغبتها باستخدام الخدمات الإضافية والضمانات الممددة والتي تعد احتياجات أساسية لأي شركة اليوم.

وتتيح سلسلة ThinkBook للشركات الناشئة الحفاظ على ميزة التنافسية في اجتذاب الشباب من عشاق التكنولوجيا عبر أجهزة عصرية ذات تكلفة مناسبة.

وتتوفر حواسيب ThinkBook المحمولة في المملكة العربية السعودية بأحجام 13 و14 و15 بوصة. ويعمل جهازيّ ThinkBook 14 وThinkBook 15 الشهيرين بنظام تشغيل Windows 10 Pro ومعالج Intel® Core™ الجيل العاشر، ويجمعان بين الأداء العالي والخصائص البسيطة الاستخدام والتي تساعد المستخدم على توفير الوقت. وتشمل الخيارات الأخرى ذاكرةIntel® Optane™ وWiFi 6 ووحدات معالجة الرسوميات المنفصلة.

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وصممت لينوفو سلسلة ThinkBook S لتوفر أجهزة سهلة الحمل تضم ThinkBook 13s بحجم 13.3 بوصة. وصُنع هيكل الجهاز الأنيق والخفيف من الألمنيوم بالكامل وطُلي بالمعدن كلمسة نهائية، كما أنه مزود بشاشة بأقل نسبة من الحواف. وكما هو الحال مع ThinkBook 14 و15، تمتلك سلسلة ThinkBook 13s أيضاً معالجات Intel® المتطورة وشاشة FHD، بينما تضمن مكبرات صوت Dolby Vision™ وHarman استمتاع المستخدمين بالاستماع للمحتوى الصوتي لأقصى حد ممكن.

وتعد هذه الحواسيب المحمولة مثالية لكافة أنواع الشركات فهي تجمع بين الستايل العصري ومزايا التصميم الموجهة للمستهلك بالإضافة إلى خصائص الأمان المناسبة للشركات والتي يتوقعها المستهلكون من أجهزة عائلة Think.

كما تأتي حواسيب ThinkBooks مزودة بخصائص الإدارة الذاتية التي تفيد بشكل خاص الشركات الصغيرة دون خدمات فريق الدعم المخصصة في موقع الشركة. ومنها برنامج Lenovo Vantage الذي تم تحميله على الجهاز مسبقاً والذي يوفر أدوات وقائية لتشخيص حالة الجهاز وإعدادات مخصصة وخاصية التثبيت التلقائي للتحديثات الهامة.

الأسعار داخل المملكة العربية السعودية:

ThinkBook 13s ابتداءً من 3,899 ريال سعودي

ThinkBook 14 ابتداءً من 3,049 ريال سعودي

ThinkBook 15 ابتداءً من 3,049 ريال سعودي