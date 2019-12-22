شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يكشف عن مفاجأة بشأن تأشيرات دخول المملكة رغم «التوطين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن تأشيرات العمل التي أصدرتها الوزارة خلال العام الحالي 2019، مقارنة بالعام الماصي 2018.

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وأوضحت الوزير أن التأشيرات الصادرة العام الحالي ضعف تأشيرات العام الماضي، حيث أصدرت الوزارة 1.2 مليون تأشيرة في 2019، مقارنة بـ 600 ألف تأشيرة فقط العام الماضي، وذلك رغم اتجاه المملكة لسعودة الوظائف واقتصار العمل في العديد من المجالات على المواطنين السعوديين فقط.

جاء ذلك في تصريح لوزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال حفل مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال، الذي أقيم اليوم في الغرفة التجارية بالرياض.

من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في كلمته خلال الحفل، إن نظام الشركات الحالي غير مرضٍ لنا، ونعمل على تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص لمواكبة التطلعات.