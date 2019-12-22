شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الاثنين.. الحرارة تسجل درجة مئوية واحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حدوث تقلبات جوية، على عدة مناطق يوم غد الاثنين، تتمثل في رياح مثيرة للأتربة والغبار وسحب رعدية ممطرة.

وتتمثل الحالة الجوية في استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على كل من الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

ويُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، فيما تسجَّل أعلى درجة حرارة في القنفذة، بـ35 درجة مئوية، وأدناها في القريات، بدرجة مئوية واحدة.