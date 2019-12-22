شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يخلي 26 شخصاً في حريق بناية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرع الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، إخلاء إخلاء ٢٦ شخصا احترازيا بعد اندلاع حريق في بناية من خمسة أدوار بحي النصر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ عن حادث حريق في بناية بحي النصر بالمدينة المنورة.

وأوضح الجهني أن الحادث تمثل في حريق بالدور الأول المتكرر لمبنى مُكوّن من خمسة أدوار، تم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخلاء عدد ٢٦ شخصًا احترازيًا دون إصابات.