شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السودانى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم.

وعقد مجلس الوزراء السودانى اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، فى تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع هو الثانى لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، لافتا إلى أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلا.

وأضاف أن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، وأن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلا عن الدعم الاجتماعى النقدى المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المصغرة ستعقد اجتماعا غدا للوصول إلى خيارات التدرج فى رفع الدعم، مؤكدا أنه ليس هناك اتجاه لرفع الدعم عن الخبز فى ميزانية عام 2020.

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وقال إن مجلس الوزراء قرر أن تُطرح هذه القضايا لحوار مجتمعى مع القطاعات المختلفة من الشعب للاستماع إلى الآراء حولها، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات، حتى يرى المواطنون الخيار الأكثر قبولا.

وأكد أنه سيكون هناك شفافية فى طرح المعلومات والأرقام بشكل واضح للجماهير، متوقعا أن تبدأ أجندة الحوارات المجتمعية اعتبارا من يوم غد فى قطاعات مختلفة، وسيكون ذلك عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى اللقاءات الجماهيرية المباشرة لطرح الخيارات المختلفة، وإبلاغ المواطنين بحقيقة الوضع الاقتصادى والسبل والخيارات الموجودة للتعامل معه ليكونوا شركاء فى العلاج.