شكرا لقرائتكم خبر عن شينزو آبى يدعو جونسون إلى تقليص تأثير "بريكست" على الشركات اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو اَبى أجرى اتصالا هاتفياً مع نظيره البريطانى بوريس جونسون، لمطالبته باستيعاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى عن طريق خفض تأثيره على الأنشطة التجارية للشركات اليابانية والاقتصاد العالمى.

ونقلت الوزارة عن اَبى قوله، إنه لتعزيز العلاقات الطيبة بين اليابان وبريطانيا منذ التحالف الإنجليزى اليابانى الذى وقع عام 1902، فإننى أفضل التعاون الوثيق مع بوريس.

وخلال المحادثة، أعرب رئيس الوزراء اليابانى عن رغبة بلاده فى العمل لإجراء اتفاق تجارى حر مع بريطانيا، حيث أبدت الأخيرة رغبتها فى مناقشة الأمر مع طوكيو فى أقرب وقت ممكن بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.

Advertisements

واتفق الزعيمان كذلك على تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيط الهادى الهندى، وهى رؤية تدفعها اليابان لضمان الاستقرار فى آسيا مع الدول الديمقراطية المشابهة لها.