شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل زعيم تنظيم "حراس الدين" فى غارة للتحالف الدولى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الأحد، بمقتل قائد تنظيم "حراس الدين" الإرهابى، المدعو أبو خديجة الأردنى، فى ريف إدلب شمالى سوريا.

وقالت المصادر الميدانية، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن "أبو خديجة" الأردنى لقى مصرعه اليوم، إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولى قرب بلدة "ترمانين" فى ريف إدلب.

ويضم تنظيم "حراس الدين" كلا من مجموعات "جيش الملاحم" و"جيش الساحل" و"جيش البادية" و"سرايا الساحل" و"سرية كابل" و"جند الشريعة"، وفلول "جند الأقصى"، ويعد تنظيم "حراس الدين" منشقاً عن "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقا، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابى.

ومن ناحية أخرى، تمكن عناصر قوى الأمن الداخلى والجهات المختصة السورية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولى (دمشق - درعا) بين بلدتى صيدا والغارية الغربية وقاموا بتفكيكها والتعامل معها.

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وقال أحد ضباط قوى الأمن القائمين على العملية، فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن السيارة المفخخة التى تم ضبطها تحتوى على 21 لغماً بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين الأولى سلكية، والثانية لاسلكية عن بعد بهدف تأكيد عملية التفجير، علماً بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل مموهة بمادة الأعلاف "التبن"، إضافة إلى كميات من الشظايا والقطع الحديدية لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا فى حال التفجير".

وعثرت الجهات المختصة على أسلحة وألغام متفجرة وسيارة مفخخة وخزانات دراجات نارية معبأة بمواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتى المسيفرة وأم ولد بريف درعا الشرقى.