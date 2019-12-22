شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: مشاورات حسان دياب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لن تكون سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، بدأ مشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة فى لبنان، وذلك بعد اختياره مؤخرا لترأس الحكومة الجديدة بعد 50 يوما من المشاورات.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن المشاورات التى سيجريها رئيس الحكومة اللبنانية الجديد لن تكون سهلة على الإطلاق فى ظل خلافات ضخمة بين الكتل السياسية اللبنانية حول ترشيحاتها لأعضاء الحكومة الجديدة.

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وأشارت القناة، إلى أنه لم يتضح حتى الآن شكلا لحكومة الجديدة وما إذا كانت ستضم وزراء تكنوقراط أمام وزراء يتبعون كتل سياسية، لافتة إلى أن هذه المشاورات تأتى بالتزامن مع قطع طرق عدة وغداة صدامات بين محتجين على تكليفه والقوى الأمنية.