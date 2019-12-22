شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل جندى خلال إحباط هجوم لداعش فى محافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، اليوم الأحد، بمقتل جندى أثناء محاولته إحباط هجوم لتنظيم داعش الإرهابى، على نقطة للجيش فى أطراف ناحية العظيم شمالى محافظة ديالى.
ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر، إن قوة من الجيش أحبطت هجوماً لتنظيم داعش الإرهابى على أطراف ناحية العظيم شمالى محافظة ديالى.
وأضاف المصدر الأمنى، أن إحباط الهجوم أسفر عن مقتل جندى من الجيش، وأن الوضع تحت السيطرة.
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