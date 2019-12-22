ليبيا.. زيادة إنتاج حقل "النافورة" النفطي للمرة الثانية خلال 2019

ليبيا/ جهاد نصر/ الخليج 365

أعلنت مؤسسة النفط الليبية (حكومية)، الأحد، زيادة القدرة الإنتاجية لحقل "النافورة" النفطي (جنوب شرق)، للمرة الثانية خلال العام 2019.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن "شركة الخليج العربي للنفط (أكبر شركات النفط الليبية) تمكنت من رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة النفطي إلى 5925 برميل يوميًا".

وأضافت أن "الشركة نجحت في إعادة البئرينZ1 وZ2، في حقل النافورة إلى الإنتاج، الذي كان متوقفًا من 2011".

ووصف رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، في البيان، زيادة إنتاج الحقل بأنه "إنجاز مهم (...) يصب في مصلحة الاقتصاد الليبي".

Advertisements

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مؤسسة النفط أن شركة الخليج تمكنت من زيادة إنتاج هذا الحقل إلى 3801 برميل يوميا، بعد تنفيذ عملية تنشيط للبئر Y-01.

وكشفت "صنع الله"، في الشهر ذاته، عن "استراتيجيات طموحة لرفع مستويات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا، بحلول عام 2024".

وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتأتي زيادة إنتاج النفط في ليبيا رغم ما تشهده من قتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الشرعية على السلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.