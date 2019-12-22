الحكومة الليبية: زيارة وزير خارجية اليونان لبنغازي خرق للقرارات الدولية

وليد عبد الله، جهاد نصر / الخليج 365

اعتبرت الحكومة الليبية، الأحد، زيارة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، لمدينة بنغازي الليبية (شرق)، خرقا واضحا للقرارات الدولية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) محمد سيالة نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيوكس دندياس، أجرى في وقت سابق زيارة "مفاجئة" لبنغاوي، التقى خلالها أعضاء في حكومة الشرق الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر غير المعترف بها دوليا.

وقال سيالة في بيان الخارجية الليبية، إن "ما قام به وزير الخارجية اليوناني خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية جميعا، كجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي".

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وحسب سيالة، فإن هذه المنظمات الدولية متفقة على أن "حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي ينبغي التعامل معها، بل تعتبر التواصل مع الحكومة الموازية تواصلا غير مشروع".

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن من بين من التقاهم دندياس خلال زيارته بنغازي، رئيس حكومة الشرق عبد الله الثني، ووزير خارجيتها، عبد الهادي الحويج.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.