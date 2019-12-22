أردوغان: لا يمكن بمفردنا تحمل عبء موجة هجرة جديدة من إدلب

إسطنبول/ الخليج 365

الرئيس التركي:

- أكثر من 80 ألفا من أشقائنا في إدلب بدأوا الهجرة باتجاه حدودنا

- نبذل وسنواصل بذل قصارى جهدنا بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب

- سنحدد خطواتنا بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل موسكو الإثنين لإجراء مباحثات مع الروس (حول سوريا)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، في حفل توزيع جوائز توزيع جوائز وقف نشر العلم، في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول.

وأكد الرئيس أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب.

وأضاف "أكثر من 80 ألفا من أشقائنا في إدلب بدأوا الهجرة باتجاه حدودنا، وهذا وضع لا يمكن لتركيا أن تتحمل عبئه بمفردها".

وشدد أن تركيا "ستحدد خطواتها بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل موسكو، الإثنين، لإجراء مباحثات مع الروس (حول سوريا)".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.