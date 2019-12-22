إسطنبول/ الخليج 365
الرئيس التركي:
- أكثر من 80 ألفا من أشقائنا في إدلب بدأوا الهجرة باتجاه حدودنا
- نبذل وسنواصل بذل قصارى جهدنا بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب
- سنحدد خطواتنا بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل موسكو الإثنين لإجراء مباحثات مع الروس (حول سوريا)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، في حفل توزيع جوائز توزيع جوائز وقف نشر العلم، في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول.
وأكد الرئيس أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب.
وأضاف "أكثر من 80 ألفا من أشقائنا في إدلب بدأوا الهجرة باتجاه حدودنا، وهذا وضع لا يمكن لتركيا أن تتحمل عبئه بمفردها".
وشدد أن تركيا "ستحدد خطواتها بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل موسكو، الإثنين، لإجراء مباحثات مع الروس (حول سوريا)".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لا يمكن بمفردنا تحمل عبء موجة هجرة جديدة من إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.