الرئاسة التركية: أحبطنا مؤامرات كثيرة عبر خطواتنا في سوريا وليبيا

إسطنبول / الخليج 365
قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، إن أنقرة أحبطت العديد من المؤامرات في سوريا وليبيا.
جاء ذلك في كلمة على هامش معرض كتاب أقيم في منطقة عمرانية بالشق الآسيوي من مدينة إسطنبول.
وأشار قالن إلى أن ازدياد الهجوم على تركيا يأتي بسبب إحباطها هذه المؤامرات.
وشدّد متحدث الرئاسة على أن تركيا لن تتراجع إطلاقا عن حماية حقوقها شرقي البحر المتوسط.
وأضاف: "لقد أحبطنا العديد من المؤامرات عبر خطوات اتخذناها بقيادة رئيس بلادنا في السياسة الخارجية بسوريا وليبيا".
ولفت قالن إلى أن تركيا تحقق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية السياسية والثقافية والاقتصادية والأكاديمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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