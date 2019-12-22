فيديو من منطقة "نبع السلام".. الدفاع التركية: الحياة تعود لطبيعتها

أنقرة/ الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقطع فيديو عن سير الحياة بشكل طبيعي في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، بعد تطهيرها من الإرهابيين.

وأشارت الوزارة في المقطع الذي نشر على حسابها في موقع "تويتر"، إلى ممارسة السوريين أعمالهم وحياتهم اليومية الطبيعية.

وأضافت أن "الأرض تفلح وتزرع بالقمح، والأطفال يذهبون إلى مدارسهم دون تعرضهم لضغوط الإرهابيين، فمنطقة عملية نبع السلام تزاد جمالا يوما بعد يوم".

وأورد المقطع كلمات لطفل سوري يقول فيها: "عندما أصحو أذهب إلى المدرسة، ولدى عودتي أرعى الماشية وأساعد أسرتي، أشكر الجيش التركي".

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سوري آخر، يقول في المقطع، إنه سيزرع الشعير في أرضه، مؤكدا توفر كل مطلباته الأساسية من الماء والكهرباء وغيرها.

وأعرب عن شكره للجيش التركي في هذا الإطار.

في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.