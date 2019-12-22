الحوثيون وإيران يبحثون التعاون العسكري

علي عويضة/ الخليج 365

بحثت جماعة الحوثيين، الأحد، التعاون في المجال العسكري مع إيران.

جاء ذلك في لقاء جمع "إبراهيم الديلمي" المعين من قبل الحوثيين سفيرا لدى طهران مع وزير الدفاع الإيراني العميد "أمير حاتمي"، وفقا لوكالة "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثيين.

وبحسب الوكالة فقد بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية.

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وأشاد "الديلمي" خلال اللقاء "بعلاقات التعاون التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة والموقف الإيراني تجاه العدوان على اليمن"، في إشارة للعمليات العسكرية للتحالف العربي ضد الحوثيين.

وقالت الوكالة إن وزير الدفاع الإيراني أشار إلى "ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيشين الإيراني واليمني (مسلحي الحوثي)".

وأكد الوزير "دعم إيران للحل السياسي في اليمن وأن يترك لليمنيين تحديد مستقبل بلادهم".

وكان الحوثيون قد عينوا في أغسطس/ آب الماضي سفيراً للجماعة لدى إيران، في خطوة قابلتها الحكومة اليمنية بالرفض والاستنكار، وانتقدت تسليم مقارها الدبلوماسية للسفير المعين من الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.