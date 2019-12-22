أمانة عسير و بلدياتها تغلق 152 منشأة مخالفة خلال اسبوع

الخليج - سلمى الشهراني

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 5362 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى انه قد رصد خلال الحملة نحو 887 مخالفة صحية و اغلق 152 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 1834 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة ،حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .