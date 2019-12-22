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تشيلسي يقهر توتنهام

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تفوق على مدربه السابق جوزيه مورينيو، بتغلبه على توتنهام 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 18 من .

وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12 و45+4.

وبهذه الفوز يرفع تشيلسي رصيده إلى 32 في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.

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