تشيلسي يقهر توتنهام

صحيفة الخليج الالكترونية

تفوق تشيلسي على مدربه السابق جوزيه مورينيو، بتغلبه على توتنهام 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12 و45+4.

وبهذه الفوز يرفع تشيلسي رصيده إلى 32 في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.