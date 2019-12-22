- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظات غريبة ومخيفة لشاحنة تسير وتدور في مكان واحد دون قائد، وذلك بأحد الأحياء في الرياض.
ويوضح المقطع الشاحنة تدور حول نفسها بشكل أثار الفزع بين الموجدين في المكان، بينما تظهر قُمرة قائد الناقلة منحنية إلى الأمام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاحنة تتحرك بشكل مخيف بدون قائد في أحد أحياء الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.