بالفيديو.. شاحنة تتحرك بشكل مخيف بدون قائد في أحد أحياء الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظات غريبة ومخيفة لشاحنة تسير وتدور في مكان واحد دون قائد، وذلك بأحد الأحياء في الرياض.

ويوضح المقطع الشاحنة تدور حول نفسها بشكل أثار الفزع بين الموجدين في المكان، بينما تظهر قُمرة قائد الناقلة منحنية إلى الأمام.