صحيفة الخليج الالكترونية حذرت الإدارة العامة للمرور، من مخالفة ترك أجسام على الطرق العامة، ما يُعرض السلامة العامة للخطر. وأكدت الإدارة، أن عقوبة تلك المخالفة، أن يُغّرم مرتكبها بألف ريال إلى ألفي ريال؛ وفقًا لجدول المخالفات رقم (5).

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من مخالفة مرورية غرامتها 2000 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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